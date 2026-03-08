Реклама

Мир
14:18, 8 марта 2026Мир

Песков описал энергетический шантаж Европы со стороны Украины фразой «они доиграются»

Песков: Энергетический шантаж Европы Киевом ударит по всем европейцам
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков описал энергетический шантаж Европы со стороны Украины фразой «они доиграются». Об этом он рассказал в беседе с автором информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

По словам Пескова, в конечном счете это ударит по всем европейцам и создаст последствия для экономики. При этом он подчеркнул, что в Европе замечают энергетический шантаж Киевом, но «почему-то затыкают друг другу рот».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский находится в панике из-за того, что Европейский союз (ЕС) не может выделить Киеву обещанный кредит в 90 миллиардов евро.

