Россия
02:39, 8 марта 2026Россия

Пожар вспыхнул на территории нефтебазы в российском городе из-за атаки БПЛА

В Армавире на нефтебазе вспыхнул пожар из-за атаки дрона ВСУ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Возгорание случилось на территории нефтебазы в Армавире. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Причиной инцидента стала атака беспилотного летательного аппарата. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как уточнили в оперштабе, к тушению пламени привлекли 91 человека и 26 единиц техники, в том числе сотрудников регионального ГУ МЧС России. Подробности сейчас выясняются.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по многоквартирному дому в городе Васильевка Запорожской области. По данным главы региона Евгения Балицкого, в результате атаки есть погибшие, также известно о пострадавших.

