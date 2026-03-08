Пожар вспыхнул на территории нефтебазы в российском городе из-за атаки БПЛА

В Армавире на нефтебазе вспыхнул пожар из-за атаки дрона ВСУ

Возгорание случилось на территории нефтебазы в Армавире. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Причиной инцидента стала атака беспилотного летательного аппарата. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как уточнили в оперштабе, к тушению пламени привлекли 91 человека и 26 единиц техники, в том числе сотрудников регионального ГУ МЧС России. Подробности сейчас выясняются.

