Российский губернатор сообщил о погибших из-за удара ВСУ по жилому дому

Балицкий: ВСУ ударили по жилому дому в Запорожской области, есть погибшие

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по многоквартирному дому в городе Васильевка. Есть погибшие и пострадавшие, о чем сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По предварительным сведениям, пострадали как минимум 10 человек. Данные о последствиях еще выясняют, количество погибших уточняется.

Глава региона отметил, что находится на связи с оперативными службами, МЧС и врачами. В настоящее время огнеборцы тушат пожар, идет разбор завалов.

Людям, пострадавшим при атаке, медики оказывают необходимую медицинскую помощь.

В феврале противник совершил массированную террористическую атаку по энергетической системе Запорожской области, из-за чего без света остался весь регион. В результате ударов ВСУ оказались повреждены объекты генерации электроэнергии.