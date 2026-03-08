Реклама

Пьяный украинский военный устроил в городе стрельбу

В городе Хмельницкий пьяный украинский военный выстрелил с балкона 90 раз
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Пьяный украинский военный открыл стрельбу в городе Хмельницкий на западе страны. Об этом со ссылкой на информацию местной полиции сообщает ТАСС.

По данным силовиков, военный в состоянии алкогольного опьянения с автоматом вышел на балкон 9-го этажа и открыл огонь по двору многоэтажки. Дебошир выпустил порядка 90 пуль, чудом никто не пострадал.

Прибывшие сотрудники полиции задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее два пьяных офицера оперативно-тактической группы «Сумы» Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали виновниками ДТП в Киеве.

