Росавиация: Аэропорт Калуги приостановил работу 8 марта

Еще один российский аэропорт приостановил работу 8 марта — речь идет об авиагавани Калуги. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Росавиации.

Как уточняется, ограничения начали действовать около 12:14 по московскому времени. В ночь на 8 марта запреты также вводились в аэропортах Волгограда и Краснодара, но обе авиагавани уже работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что у российских пассажиров начали воровать посадочные талоны в аэропорту Дубая перед вылетом на родину. Злоумышленники пользуются суетой во время спешной посадки и вырывают из рук пассажиров посадочные.