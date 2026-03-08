Реклама

Росавиация: Аэропорт Калуги приостановил работу 8 марта
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Еще один российский аэропорт приостановил работу 8 марта — речь идет об авиагавани Калуги. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Росавиации.

Как уточняется, ограничения начали действовать около 12:14 по московскому времени. В ночь на 8 марта запреты также вводились в аэропортах Волгограда и Краснодара, но обе авиагавани уже работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что у российских пассажиров начали воровать посадочные талоны в аэропорту Дубая перед вылетом на родину. Злоумышленники пользуются суетой во время спешной посадки и вырывают из рук пассажиров посадочные.

