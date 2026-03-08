Реклама

Стало известно о неожиданном грузе из Китая для Ирана

WP: Иранские суда покидают Китай с химикатами для баллистических ракет
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Иранские суда покидают Китай с якобы химикатами, необходимыми для разработки для баллистических ракет. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на спутниковые снимки.

«Суда "Шабдис" и "Барзин", способные перевозить до 6500 и 14500 20-футовых контейнеров соответственно, пришвартовались в порту Гаолан в Чжухае, городе на юго-восточном побережье Китая. Эксперты сообщили, что Гаолан является портом погрузки химических веществ, включая перхлорат натрия, ключевой прекурсор твердого ракетного топлива, который крайне необходим Ирану для его ракетной программы», — отмечается в материале издания.

Уточняется, что этот шаг может стать серьезным изменением во внешней политике Китая, так как ранее Пекин стремился избегать любых форм конфронтации с США, в том числе на Ближнем Востоке. Предполагается, что суда идут в иранской порт Бендер-Аббас.

Ранее министр иностранных дел страны Аббас Аракчи заявил, что Россия и Китай, помогают Ирану «политически и иначе». При этом глава МИД Исламской республики отказался давать конкретные детали этой поддержки.

