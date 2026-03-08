Реклама

14:21, 8 марта 2026Мир

Стало известно о возможном ударе по Ирану новой страной

Ynet: ОАЭ возможно впервые нанесли удар по Ирану
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), возможно, впервые нанесли удар по Ирану. Об этом сообщает израильский портал Ynet.

«После нескольких дней непрерывных обстрелов Ynet узнал, что Объединенные Арабские Эмираты атаковали Иран. Атака была совершена на иранский завод по опреснению воды», — отмечается в материале.

При этом власти Израиля предполагают, что этот удар не является полноценным вмешательством ОАЭ в конфликт. По их мнению, возможный удар со стороны государства Персидского залива был лишь ограниченным предупреждением Тегерану с требованием прекратить атаки по энергетической инфраструктуре.

Ранее научный сотрудник Иерусалимского института стратегии и безопасности в Израиле Коби Михаэль отмечал в беседе с «Лентой.ру», что страны Персидского залива могут вступить в конфликт против Ирана и нанести ему удар из-за ракетных обстрелов их территории. Особое внимание он обратил на Саудовскую Аравию, Кувейт и Катар.

