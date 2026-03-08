Такер Карлсон задался вопросом об истинных мотивах убийства Хаменеи

Журналист Карлсон: Убийство Хаменеи совершили для развязывания религиозной войны

Военный конфликт с Ираном, в который США были втянуты Израилем, несет прямую угрозу перерастания в глобальное религиозное противостояние. Такое мнение в Telegram-канале выразил американский телеведущий Такер Карлсон.

Журналист задался вопросом об истинных мотивах убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи, предположив, что оно могло быть спланировано с целью развязывания масштабной бойни. Как указал Карлсон, инициатива исходила от Израиля, который умышленно вовлек Штаты в боевые действия.

«Если ситуацию не взять под контроль немедленно, то, скорее всего, это будет война, религиозная война между мусульманами и христианами. И она не ограничится Ближним Востоком», — предупредил Карлсон.

Ранее в СМИ появилась информация, что наиболее вероятным кандидатом на роль верховного лидера Ирана является сын Хаменеи Моджтаба. Также сообщалось, что он получил ранение в ходе одного из ударов, но выжил. Его состояние не раскрывается.