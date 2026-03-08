Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:14, 8 марта 2026Интернет и СМИ

Такер Карлсон задался вопросом об истинных мотивах убийства Хаменеи

Журналист Карлсон: Убийство Хаменеи совершили для развязывания религиозной войны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Военный конфликт с Ираном, в который США были втянуты Израилем, несет прямую угрозу перерастания в глобальное религиозное противостояние. Такое мнение в Telegram-канале выразил американский телеведущий Такер Карлсон.

Журналист задался вопросом об истинных мотивах убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи, предположив, что оно могло быть спланировано с целью развязывания масштабной бойни. Как указал Карлсон, инициатива исходила от Израиля, который умышленно вовлек Штаты в боевые действия.

«Если ситуацию не взять под контроль немедленно, то, скорее всего, это будет война, религиозная война между мусульманами и христианами. И она не ограничится Ближним Востоком», — предупредил Карлсон.

Ранее в СМИ появилась информация, что наиболее вероятным кандидатом на роль верховного лидера Ирана является сын Хаменеи Моджтаба. Также сообщалось, что он получил ранение в ходе одного из ударов, но выжил. Его состояние не раскрывается.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Удар по ребяткам из Европы». Названы хозяева конфискованных у украинских инкассаторов в Венгрии денег

    Пламя охватило небоскреб после удара в Кувейте

    Такер Карлсон задался вопросом об истинных мотивах убийства Хаменеи

    Зеленский подверг ЕС резкой критике

    В России объяснили всплеск психозов

    Российский город подвергся массированному ракетному обстрелу

    Опубликовано фото истребителя Су-35С в «режиме зверя»

    Россиян предостерегли от безудержного веселья 8 Марта

    Зеленского предупредили о ловушке из-за Ирана

    В Британии испугались ударов России после «сверхсекретного» видео с Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok