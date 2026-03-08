Реклама

00:51, 8 марта 2026Мир

Трамп высказался о поддержке Ирана Россией

Трамп: Нет оснований думать, что Россия помогает Ирану
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Дональд Трамп высказался о возможной поддержке Ирана со стороны России. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами на пути в Майами.

«Нет никаких оснований думать, что Россия поддерживает Иран в войне. Если это и так, то они не очень хорошо справляются, потому что Иран не слишком преуспевает», — сказал он.

По словам главы Белого дома, США в ходе военной операции уничтожили всю иранскую военную авиацию, а также 44 корабля.

Ранее американский канал NBC News сообщил, что Россия передает Ирану разведывательную информацию об американских базах на Ближнем Востоке. При этом нет никаких признаков того, что Москва помогает координировать удары Ирана.

