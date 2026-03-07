Реклама

19:25, 7 марта 2026

В США рассказали о помощи России Ирану

NBC: Россия предоставляет Ирану разведданные о местонахождении войск США
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: U.S. Navy / Getty Images

Россия передает Ирану разведывательную информацию о войсках США. Об этом сообщает американский канал NBC News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Россия предоставляет Ирану разведывательную информацию о местонахождении американских войск на Ближнем Востоке, что усиливает позиции Тегерана, который наносит ракетные и беспилотные удары по американским базам и другим целям в регионе», — передает канал.

Уточняется, что разведданные могут помочь Ирану обнаружить американские военные корабли, радары и другие системы связи. При этом нет никаких признаков того, что Москва помогает координировать удары Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал глупым вопрос журналистов, попросивших его прокомментировать информацию о передаче Россией разведданных Ирану. Перед этим пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что не имеет значения, помогала Москва Тегерану информацией или нет.

5 марта министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Россия и Китай помогают стране «политически и иначе». При этом детали поддержки он не раскрыл.

