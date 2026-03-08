Реклама

18:18, 8 марта 2026Интернет и СМИ

У ФАС и РКН потребовали объяснить признание рекламы в Telegram незаконной

Александра Качан (Редактор)

Фото: Ekaterina Iakim / IMAGO / Zoonar.com / Globallookpress.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Роскомнадзор (РКН) должны объяснить, почему считают рекламу в Telegram нарушением закона. Письмо с соответствующим требованием направил в ведомства председатель комитета Государственной Думы РФ по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, об этом он сообщил в своем Telegram.

Депутат отметил, что видит логику в действиях ФАС и РКН: площадки, не подчиняющиеся законам, рано или поздно попадают под ограничения. При этом из-за решения ведомств под ударом оказались многие представители российского бизнеса, для которых мессенджер является рабочей площадкой.

«Непонятно, какие основания у запрета, будет ли переходный период, какие санкции — написал открытое письмо в ФАС и Роскомнадзор, ждем развернутый ответ», — заключил Демин.

5 марта ФАС заявила, что публикация рекламы в Telegram станет незаконной из-за того, что доступ к платформе в России ограничивается. В ведомстве подчеркнули, что ответственность за рекламу в мессенджере будет нести и рекламодатель, и рекламораспространитель.

