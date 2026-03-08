Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:33, 8 марта 2026Интернет и СМИ

Уехавшая в Европу Лазарева высказалась о «ностальгии по березкам»

Лазарева приехала в Бургундию и заявила, что там прекрасно и без березок
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), уехавшая в Европу, прибыла во Францию и высказалась о «ностальгии по березкам». На эту тему она высказалась в своем Telegram-канале.

Лазарева опубликовала видеосообщение из французского региона Бургундия, в котором она снялась на фоне берез. «Смотрите, что я нашла в Бургундии — березки. Те самые березки, по которым у нас должна быть ностальгия. Но здесь и без березок прекрасно», — произнесла телеведущая и перевела камеру на виноградники.

Ранее телеведущая услышала в такси в Париже песню российской группы и обрадовалась. Она уточнила, что по радио звучала композиция группы «Тату» на английском языке.

До этого Лазарева обратилась с предложениям к российским изданиям. Она призвала СМИ иллюстрировать материалы о ней более свежими снимками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России прокомментировали скандал с конфискацией денег у украинских инкассаторов

    Путин использовал крылатое выражение при описании отношений Украины и ЕС

    У блогерши Лерчек обнаружили рак

    Названы последствия скандала с украинскими инкассаторами для Зеленского

    Российская лыжница Непряева показала лучший результат в карьере

    На Байкале водителей начнут наказывать за новое нарушение

    Уехавшая в Европу Лазарева высказалась о «ностальгии по березкам»

    В США раскрыли стоимость первой недели военной операции против Ирана

    Россиянка захотела сменить домофон и потеряла миллионы рублей

    Песков философски ответил на вопрос российского журналиста о мире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok