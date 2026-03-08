Уехавшая в Европу Лазарева высказалась о «ностальгии по березкам»

Лазарева приехала в Бургундию и заявила, что там прекрасно и без березок

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), уехавшая в Европу, прибыла во Францию и высказалась о «ностальгии по березкам». На эту тему она высказалась в своем Telegram-канале.

Лазарева опубликовала видеосообщение из французского региона Бургундия, в котором она снялась на фоне берез. «Смотрите, что я нашла в Бургундии — березки. Те самые березки, по которым у нас должна быть ностальгия. Но здесь и без березок прекрасно», — произнесла телеведущая и перевела камеру на виноградники.

Ранее телеведущая услышала в такси в Париже песню российской группы и обрадовалась. Она уточнила, что по радио звучала композиция группы «Тату» на английском языке.

До этого Лазарева обратилась с предложениям к российским изданиям. Она призвала СМИ иллюстрировать материалы о ней более свежими снимками.