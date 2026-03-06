Уехавшая из России Лазарева услышала песню российской группы в такси и обрадовалась

Ведущая Лазарева заявила, что услышала песню группы «Тату» в парижском такси

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) услышала в такси в Европе песню российской группы и обрадовалась. Пост об этом она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Приехала из Лондона в Париж. И вот это вот [чувство]: ехать в Париже в такси и слушать песню группы "Тату" на английском языке по радио», — сказала Лазарева, зажмурилась и рассмеялась.

Ранее телеведущая обратилась к российским СМИ с предложением. Лазарева призвала издания сопровождать материалы о ней ее новыми фотографиями и опубликовала некоторые из них в своем Telegram-канале.

До этого Лазарева удивилась поисковым запросам о ней. Она возмутилась, что многие ищут в интернете ее фотографии в купальнике.