В Британии испугались ударов России после «сверхсекретного» видео с Украины

Daily Mail: Россия может ударить по сверхсекретному объекту Британии на Украине
Артём Верейкин

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Россия может нанести удар по сверхсекретному военному объекту Великобритании на Украине после публикации видео с этой базы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Cекретный британский объект на Украине может оказаться под угрозой бомбардировки и обстрела с беспилотников после того, как министерство обороны Великобритании опубликовало в интернете видео, которое может позволить идентифицировать этот объект», — указано в сообщении.

Отмечается, что до удаления видео успело набрать сотни тысяч просмотров в социальной сети Х.

Ранее британское Министерство обороны признало, что располагает четырьмя цехами для ремонта военной техники на территории Украины.

