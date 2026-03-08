В Финляндии забеспокоились из-за разрыва отношений с Россией

Мема: Финляндия пострадает от разрыва отношений с РФ на фоне конфликта в Иране

Финляндия пострадает от разрыва отношений с Россией на фоне энергетического кризиса из-за войны в Иране. Такое мнение выразилчлен финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в своем аккаунте социальной сети Х.

«Война в Иране спровоцирует глобальный энергетический кризис колоссальных масштабов. Финляндия ужасно пострадает от этого, а властей решение разорвать все связи с российской энергетикой оказалось ужасной ошибкой», — подчеркнул политик.

Мема также выразил обеспокоенность, что Финляндия не готова к ухудшению ситуации с энергоресурсами из-за конфликта на Ближнем Востоке.

3 марта президент Сербии Александр Вучич предрекЕвропе ад в сфере энергетики при условии, если продолжится эскалация конфликта на Ближнем Востоке.