01:27, 8 марта 2026Мир

В Финляндии заявили о тайной подготовке закона о транзите ядерного оружия

Марина Совина
Фото: Joakim Honkasalo / Unsplash

Закон о планируемом снятии запрета на транзит ядерного оружия (ЯО) через Финляндию готовился втайне от парламентариев. Об этом сообщила председатель партии «Левый союз» Минья Коскела, ее слова приводит Yle.

«Неприемлемо, что законодательная подготовка велась втайне и что информация о проекте скрывалась от парламента», — заявила она, указав, что обычно основная информация о законодательных проектах является общедоступной, и парламентарии должны быть проконсультированы уже на этапе подготовки подобного проекта.

Ранее глава финского Минобороны Антти Хяккянен заявил, что Финляндия допускает, что Россия выразит протест в ответ на намерение снять запрет на транзит ядерного оружия через страну. По его словам, отмена запрета на перевозку ядерного оружия через Финляндию сокращает риск того, что государство окажется объектом для военных действий со стороны РФ.

