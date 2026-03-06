Реклама

14:27, 6 марта 2026Мир

Финляндия выразила готовность к ответу России на снятие запрета на транзит ядерного оружия

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa via Reuters

Финляндия допускает, что Россия выразит протест в ответ на намерение снять запрет на транзит ядерного оружия (ЯО) через страну. Об этом заявил глава финского Минобороны Антти Хяккянен, пишет РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

«Мы к этому абсолютно спокойно готовы», — сообщил он.

По его словам, отмена запрета на перевозку ядерного оружия через Финляндию сокращает риск того, что государство окажется объектом для военных действий со стороны России.

Ранее в Финляндии выступили с предложением внести изменения в действующее законодательство с целью устранить какие-либо препятствия для военной обороны страны. Правительство государства также рассматривает возможность отмены запрета на транзит ядерного оружия через территорию страны.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва готова принять соответствующие меры в случае размещения Финляндией ядерного оружия на своей территории.

