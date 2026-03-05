Реклама

Минобороны Финляндии высказалось о размещении ядерного оружия на территории страны

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Министерство обороны Финляндии выступило с инициативой внести изменения в действующее законодательств, чтобы устранить какие-либо препятствия для военной обороны страны. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

В финском правительстве отметили, что в данный момент по законодательству ввоз ядерных взрывчатых веществ в страну, а также их транспортировка, доставка или владение ими под запретом. Однако новый законопроект предлагает все это разрешить.

«[Будет разрешено] Если это связано с военной обороной Финляндии, коллективной обороной НАТО или оборонным сотрудничеством», — добавили в правительстве страны.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник высказался об угрозе транзита ядерного оружия через Финляндию.

