В Кремле заявили о ядерной угрозе со стороны Финляндии

Песков: Размещение Финляндией ядерного оружия стало бы угрозой для России

Россия примет соответствующие меры в случае размещения Финляндией ядерного оружия на своей территории. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Мы их [заявления финских властей] действительно видели. Но дело в том, что, размещая на своей территории ядерное оружие, Финляндия начинает угрожать нам. И если Финляндия угрожает нам, то мы принимаем соответствующие меры», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Министерство обороны Финляндии выступило с инициативой внести изменения в действующее законодательство с целью устранить какие-либо препятствия для военной обороны страны.

В частности, финские власти рассматривают возможность отмены запрета на транзит ядерного оружия через свою территорию. На данный момент ограничения в этом вопросе закреплены в законе о ядерной энергии, однако правительство может изменить эту норму.