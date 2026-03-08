Реклама

В Германии высказались об отказе Трампа выполнить требование Зеленского

Welt: Трамп не выполнит требование Зеленского по поставкам ракет для Patriot
Виктория Кондратьева
Фото: Jens Buttner / Reuters

Глава Белого дома Дональд Трамп не сможет выполнить требование президента Украины Владимира Зеленского по поставкам ракет противовоздушной обороны (ПВО) для систем Patriot, даже после отправки украинских военных специалистов на Ближний Восток. Такое мнение высказал корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, передает РИА Новости.

«У американцев нет таких больших запасов [ракет для систем Patriot]. Многие из них нужны самим США для войны с Ираном, а также для своих союзников в арабском мире, в районе Персидского залива», — указал корреспондент.

По мнению Ваннера, Зеленский «в любом случае подчинится» Трампу и направит украинских специалистов на Ближний Восток. Киев нуждается в продолжении поставок вооружений от США.

Ранее в марте Зеленский заявил о решении отправить украинских военных экспертов на Ближний Восток. Он также отметил, что Украина готова дать дроны-перехватчики странам Ближнего Востока в обмен на ракеты PAC-3 (ракеты для систем Patriot).

