Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:05, 8 марта 2026Мир

В Пекине китайской мудростью объяснили проблему войны на Ближнем Востоке

Ван И древней китайской пословицей объяснил позицию Пекина по Ближнему Востоку
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Министр иностранных дел Китая Ван И выступил с заявлением о позиции Пекина по поводу конфликта на Ближнем Востоке. Он объяснил проблему этой войны с помощью китайской мудрости, его слова приводит пресс-служба МИД КНР.

В своей речи китайский министр от лица страны осудил боевые действия в регионе и выступил за прекращение огня. Чтобы прояснить позицию Пекина, он использовал древнюю китайскую пословицу: «Оружие — это орудие несчастья, его применение должно быть тщательно обдуманным».

Также глава МИД Китая выделил пять принципов, способствующих урегулированию конфликта вокруг Ирана и стран Ближнего Востока: уважение национального суверенитета, отказ от злоупотребления силой, невмешательство во внутренние дела региона, решение острых политических вопросов с помощью политических инструментов, а также предложение к ведущим державам сыграть конструктивную роль и использовать свою силу в благожелательных целях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран сделал новое заявление о военном сотрудничестве с Россией

    В Британии через два дня закончится газ

    Французский политик восхитился заявлением Путина

    Макрон сделал заявление об ударах Ирана

    Из-за украинских беспилотников загорелся российский пансионат

    В Пекине китайской мудростью объяснили проблему войны на Ближнем Востоке

    Стало известно о разногласиях между США и Израилем на фоне ударов по Ирану

    Россия запустит реактивные дроны по Украине

    Волонтеры раскрыли подробности поисков троих пропавших под Москвой детей

    ВСУ атаковали крылатыми ракетами детскую больницу и поликлинику

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok