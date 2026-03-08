Реклама

06:03, 8 марта 2026

В России объяснили всплеск психозов

Онищенко связал всплеск алкогольных психозов в России с сезоном депрессий
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Возможная волна алкогольных психозов в России весной вызвана сезоном депрессий. Об этом заявил в беседе с журналистами ТАСС академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, в настоящее время идет сезон аффективных расстройств. «Депрессии надо лечить, спать нормально, витамины принимать, заниматься физическими упражнениями. А кое-кто начинает использовать другие виды борьбы с депрессией, в виде алкогольных напитков», — уточнил Онищенко.

Объемы алкоголя, которые люди выпивают в депрессивные фазы, бывают в два раза больше обычного, сказал Онищенко. До этого врач-психиатр Степан Фимки рассказал журналистам «Газеты.ру», что в начале весны растет число людей с алкогольной зависимостью. Между тем, отделения реанимации все чаще заполняются пациентами, у которых диагностируют эпизоды острых психозов.

Ранее южнокорейские ученые раскрыли неочевидный признак тяжелой формы депрессии. Развитие этой ментальной хвори в такой стадии исследователи связали с нарушениями в иммунной системе.

