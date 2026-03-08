В России стало больше профессий для женщин

Депутат Нилов: В России сократился список неженских профессий

В России значительно сократился список профессий, не подходящих женщинам, однако все решения по данному вопросу нужно принимать без спешки и с учетом женского здоровья. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ТАСС.

Депутат отметил, что при пересмотре список в том числе одобряют специалисты. Они оценивают нормы охраны труда, вопросы сохранения женского здоровья и возможного ущерба ему. По его словам, в последние годы перечень стал заметно меньше.

«Дисбаланс, который существовал несколько лет назад, его в этой части сегодня гораздо меньше. Но я считаю, что корректировать список надо очень осторожно. Заботиться надо о женском здоровье прежде всего», — заявил Нилов.

Согласно утвержденной правительством дорожной карте, к декабрю 2027 года количество не подходящих для женщин профессий должно быть снижено. Сокращение коснется сферы транспорта и обрабатывающей промышленности.

Ранее актер Гоша Куценко призвал не заставлять женщин заниматься тяжелой работой.