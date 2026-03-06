Реклама

Культура
15:22, 6 марта 2026
Культура

Куценко призвал не заставлять женщин работать

Гоша Куценко: Женщина должна наслаждаться жизнью и рожать детей
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер Гоша Куценко заявил, что женщин нельзя заставлять тяжело работать. Его слова передает Life.

Артист высказался против работы женщин в шахтах и на других традиционно мужских специальностях, однако признался, что считает сексуальными футбольных арбитров женского пола. Куценко назвал сексизмом попытки заставить женщин тяжело работать.

«Женщина должна наслаждаться жизнью и рожать детей», — считает актер.

По словам Куценко, желание строить карьеру зависит исключительно от характера женщины и является ее личным делом. «Женщина — цветок жизни. Я с женщинами никогда не спорю — женщина всегда права», — заключил артист.

Ранее Куценко рассказал, как встретил Брюса Уиллиса при курьезных обстоятельствах. По словам актера, знакомство со звездой «Крепкого орешка» состоялось в отеле, он открыл дверь Уиллису, будучи абсолютно голым.

