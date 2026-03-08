В российском регионе начали изымать домашний скот из-за смертельной болезни

В Новосибирской области начали изымать домашний скот из-за вспышки бешенства

Домашний скот начали изымать в личных хозяйствах сразу нескольких районов Новосибирской области. Меры предприняли для локализации очагов пастереллеза и бешенства, о чем журналистам РИА Новости рассказали в минсельхозе Новосибирской области.

«Производится изъятие и уничтожение животных из личных подсобных хозяйств граждан. Гражданам в обязательном порядке будет выплачена компенсация», — отметили в ведомстве. Там уточнили, что угрозы для жизни и здоровья людей нет.

Сельчан попросили отнестись к ситуации с пониманием и проводить постоянную вакцинацию домашних животных. По информации министерства, с начала текущего года в регионе было зарегистрировано 42 очага по бешенству. Карантин объявили в пяти районах региона. Кроме того, локализованы очаги пастереллеза – острого инфекционного заболевания бактериального происхождения.

Внезапный рост эпизодов заболеваемости бешенством и пастереллезом с января 2026-го эксперты связали с обильными снегопадами. Они спровоцировали бескормицу среди диких животных, из-за чего звери стали вынужденно выходить к жилью и заражать не вакцинированный домашний скот.

Продукция животного происхождения, поступающая на прилавки магазинов, сначала проходит обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу и является безопасной для потребителей, добавили в управлении ветеринарии Новосибирской области.

Как сообщалось в феврале, в амурском Белогорске ввели карантин по бешенству из-за обнаруженной енотовидной собаки. Прошлой зимой на территории региона также были зарегистрированы случаи этой смертельно опасной болезни.