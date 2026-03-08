В США забеспокоились после ударов Ирана

Дэвис: США не смогут добиться поставленных Трампом целей в Иране

Вашингтон не сможет добиться поставленных американским лидером Дональдом Трампом задач в Иране. Это связано с тем, что ущерб от ответных ударов сильно ощутим, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

По мнению аналитика, сейчас обстрелам подвергаются американские цели, в частности радиолокационные станции, военные и гражданские объекты по всему региону.

«Мы не сможем разбомбить Иран, вернуть его в каменный век и поставить на колени, прежде чем у нас закончатся бомбы», — отметил Дэвис, подчеркнув, что Иран по территории в четыре раза больше Ирака, и 90 миллионов живущих там человек «просто так не сдадутся».

Америка не сможет достичь поставленных Трампом целей, именно поэтому «шансы на победу крайне малы», уверяет экс-военный.

Ранее отставной подполковник Дэниел Дэвис заявил, что военная операция США против Ирана изначально пошла не по плану. По его мнению, у Америки нет ресурсов для того, чтобы долгое время поддерживать интенсивность ударов и отражать атаки иранских беспилотников.