Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:19, 8 марта 2026Мир

В США забеспокоились после ударов Ирана

Дэвис: США не смогут добиться поставленных Трампом целей в Иране
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Вашингтон не сможет добиться поставленных американским лидером Дональдом Трампом задач в Иране. Это связано с тем, что ущерб от ответных ударов сильно ощутим, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

По мнению аналитика, сейчас обстрелам подвергаются американские цели, в частности радиолокационные станции, военные и гражданские объекты по всему региону.

«Мы не сможем разбомбить Иран, вернуть его в каменный век и поставить на колени, прежде чем у нас закончатся бомбы», — отметил Дэвис, подчеркнув, что Иран по территории в четыре раза больше Ирака, и 90 миллионов живущих там человек «просто так не сдадутся».

Америка не сможет достичь поставленных Трампом целей, именно поэтому «шансы на победу крайне малы», уверяет экс-военный.

Ранее отставной подполковник Дэниел Дэвис заявил, что военная операция США против Ирана изначально пошла не по плану. По его мнению, у Америки нет ресурсов для того, чтобы долгое время поддерживать интенсивность ударов и отражать атаки иранских беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп обвинил Иран в обстреле иранской школы для девочек

    Трамп высказался о поддержке Ирана Россией

    Трамп оценил возможность отправки американских военных в Иран

    Названы хозяева конфискованных у украинских инкассаторов в Венгрии денег

    Трамп высмеял власти «величайшего» союзника США

    Путин поздравил российских женщин с 8 Марта

    В США забеспокоились после ударов Ирана

    Иран пообещал принять меры в случае атаки из Азербайджана

    Иран обратился с требованием к Азербайджану

    Овечкин вышел на 15-е место по количеству матчей в регулярных чемпионатах НХЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok