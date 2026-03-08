Реклама

В США жестко прошлись по министру войны после слов об Иране

Подполковник Дэвис: Хегсет ошибается, считая, что США остановили атаки Ирана
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Министр войны США Пит Хегсет ошибается, говоря о существенном сокращении ударов Ирана по американским военным объектам. Об этом заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в соцсети X.

По словам экс-военного, несмотря на то, что глава Пентагона продолжает говорить о сокращении вражеских ударов на 90 процентов, очевидно, что Иран беспрерывно продолжает вести наступательные действия с применением ракет и дронов. Дэвис считает, что Америка не может сбить все беспилотники и ракеты, а вероятность успеха в принципе составит от пяти до десяти процентов.

«Соединенные Штаты решительно вступили в войну, которую они не могут разумно выиграть приемлемой ценой», — добавил аналитик.

Ранее Пит Хегсет заявил, что огневая мощь Соединенных Штатов, применяемая против Ирана, вскоре возрастет. По словам шефа Пентагона, у США нет недостатка в наступательном и оборонительном вооружении.

