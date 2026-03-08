Врач развеяла популярные мифы об отбеливании зубов

Врач Каратаева: Отбеливание зубов до сих пор сопровождается множеством мифов

Отбеливание зубов до сих пор сопровождается множеством мифов, из-за которых люди отказываются от процедуры. В беседе с «Лентой.ру» главный врач стоматологии «Все свои» Виктория Каратаева развеяла эти мифы.

По словам эксперта, первый страх — будто отбеливание разрушает и истончает эмаль — не соответствует действительности. Каратаева обратила внимание, что современные профессиональные системы работают не с минеральной основой зуба.

«Еще одно заблуждение заключается в том, что после отбеливания зубы всегда становятся чувствительными. Чувствительность действительно бывает, причем иногда прямо во время процедуры и в первые часы после нее. Это временная реакция, связанная с движением жидкости в дентинных канальцах. Обычно дискомфорт уходит в течение 24–48 часов», — рассказала Каратаева.

Вопреки мифам, отбеливание не обжигает пульпу, провоцируя пульпит, продолжила главный врач стоматологии. Также профессиональное отбеливание не требует многократного визита к специалисту, и эффект заметен с первой процедуры, в отличие от домашних систем отбеливания, которые требуют больше времени, добавила эксперт.

Перед процедурой отбеливания важно посетить стоматолога, который подготовит зубы — вылечит кариес, воспаление десен, снимет зубной налет и камень, а также рекомендует подходящее отбеливание Виктория Каратаева стоматолог

«Не стоит бояться и того, что можно получить неестественно белые зубы. Перед отбеливанием врач с пациентом обсуждают прогнозируемый результат и пожелания, фиксируют исходный цвет и тот оттенок, который человек хочет получить. Задача в том, чтобы улыбка выглядела естественно именно для конкретного человека. Чтобы пациент не столкнулся с неприятными последствиями, врач на индивидуальной консультации обсуждают и то, какая методика подойдет для человека со старыми пломбами, винирами и коронками. Они не отбеливаются вообще, поэтому после процедуры может понадобиться замена реставраций, чтобы оттенок совпадал с обновленным цветом эмали», — сказала врач.

Отдельно Каратаева отметила, что процедуру нельзя делать несовершеннолетним, беременным и кормящим матерям, при заболеваниях зубов, десен или слизистой. Сюда же она добавила ситуации, когда в зоне улыбки много пломб и коронок, а также серьезные общие заболевания.

