Зеленский подверг ЕС резкой критике

Зеленский раскритиковал ЕС за отсутствие прогресса по кредиту и санкциям

Президент Украины Владимир Зеленский подверг Европейский союз (ЕС) резкой критике за отсутствие прогресса по кредиту для Киева и новым санкциям против России. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«До сих пор нет никакого прогресса по 20-му пакету санкций ЕС против России. Нет движения по пакету помощи Украине в 90 миллиардов евро, хоть Европа и признает, что это для нас жизненно важно», — сказал он.

Он пожаловался, что блокировка обеих инициатив по-прежнему продолжается. Оба пакета блокирует Венгрия.

Ранее Зеленский пригрозил дать адрес и номер премьер-министра Венгрии Орбана Вооруженным силам Украины (ВСУ), чтобы бойцы пообщались с политиком «на своем языке». Украинский лидер предложил прибегнуть к такому сценарию в случае, если Будапешт не прекратит блокировать передачу Киеву кредита в 90 миллиардов евро.