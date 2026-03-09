Баскетболист Демин может пропустить остаток сезона в НБА из-за травмы стопы

Баскетболист «Бруклин Нетс» Егор Демин может пропустить остаток сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из-за травмы стопы. Об этом сообщает журналист Эрик Слейтер в социальной сети Х.

Демин больше не будет играть в текущем сезоне из-за воспаления плантарного фасциита левой стопы. Ожидается, что он вернется в строй в начале межсезонья и сможет полноценно принять участие в лагере развития.

20-летний россиянин в начале февраля установил личный рекорд результативности в матчах НБА. В поединке с «Орландо Мэджик» он набрал 26 очков.

В текущем сезоне Демин сыграл в 52 матчах за «Бруклин Нетс». В среднем он набирал по 10,3 очка за игру.