Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
00:11, 10 марта 2026Спорт

Баскетболист Демин может пропустить остаток сезона в НБА

Баскетболист Демин может пропустить остаток сезона в НБА из-за травмы стопы
Владислав Уткин

Фото: Frank Franklin II / AP

Баскетболист «Бруклин Нетс» Егор Демин может пропустить остаток сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из-за травмы стопы. Об этом сообщает журналист Эрик Слейтер в социальной сети Х.

Демин больше не будет играть в текущем сезоне из-за воспаления плантарного фасциита левой стопы. Ожидается, что он вернется в строй в начале межсезонья и сможет полноценно принять участие в лагере развития.

20-летний россиянин в начале февраля установил личный рекорд результативности в матчах НБА. В поединке с «Орландо Мэджик» он набрал 26 очков.

В текущем сезоне Демин сыграл в 52 матчах за «Бруклин Нетс». В среднем он набирал по 10,3 очка за игру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин провел телефонный разговор с Трампом. О чем говорили президенты?

    Трамп заявил о победах США

    В Венгрии оценили сообщения о вмешательстве России в выборы

    Продырявившую презервативы подруги женщину признали невиновной

    Обнаружен эффективный способ борьбы с трудноизлечимым видом рака

    Названы сложности при поиске пропавших в Подмосковье детей

    Трамп обосновал начало военной операции против Ирана

    Трамп высказался об уничтожении иранских кораблей

    Иранские военные предложили странам сделку для прохода Ормузского пролива

    Трамп высказался о замене Моджтабы Хаменеи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok