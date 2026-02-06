Реклама

09:53, 6 февраля 2026Спорт

Россиянин Демин установил личный рекорд результативности в матче НБА

Демин набрал 26 очков и установил личный рекорд результативности в матче НБА
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mike Watters / Imagn Images / Reuters

Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Демин установил личный рекорд результативности в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги (НБА) против «Орландо Мэджик». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Баскетболист набрал 26 очков и стал самым результативным игроком матча. Он перекрыл собственное достижение, которое составляло 25 очков и было установлено 31 января.

«Бруклин» потерпел поражение со счетом 98:118. Демин реализовал шесть трехочковых бросков из 10, забросил один двухочковый, а также реализовал четыре штрафных броска из пяти.

26 июня 2025 года Демин стал первым российским игроком, попавшим в топ-10 задрафтованных баскетболистов НБА. «Бруклин» выбрал его под восьмым номером. Россиянин — первый игрок в истории НБА с буквой «Ё» на джерси.

