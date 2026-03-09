Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:51, 9 марта 2026Мир

Медвежий пенис оставили на гербе Берна

На гербе швейцарского Берна решили оставить медведя с пенисом
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Michael Derrer Fuchs / Shutterstock / Fotodom

Власти швейцарского города Берн отказались менять герб с медведем. Об этом сообщает издание Swissinfo.

Ранее партия «Зеленые либералы» предложила изменить герб Берна. Правительству предложили направить медведя, идущего справа налево, в другую сторону. Также они посоветовали убрать пенис медведя, потому что «такой символ лучше представлял бы все население кантона». Однако власти Берна отказали инициативе.

Оба депутатских предложения были отвергнуты. По словам представителей властей, медведь с красным половым органом изображается таким образом как минимум 600 лет. В геральдике называют традицию изображать половой орган животного на гербе другим цветом термином gezotet.

Кроме того, в сообщении говорится, что медведь всегда был расположен справа налево — причем не только на гербе, но и на древних печатях. Проводить интернет-опрос относительно будущего герба кантональное правительство тоже не захотело.

В декабре президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий наличие крестов на гербе РФ. «Малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами», — говорится в документе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о готовности поставлять Европе нефть и газ

    Зеленский подписал закон об отсрочке от мобилизации

    В Госдуме призвали туриндустрию не поднимать цены на фоне сокращения направлений

    Медвежий пенис оставили на гербе Берна

    Орбан ввел в Венгрии ограничение цен на топливо

    Путин прокомментировал рост цен на нефть и газ

    Гуменник назвал текущий сезон прорывным для себя

    Эрдоган жестко высказался об Иране

    Москвичи выделили главные недостатки современных женщин

    Назван еще один вероятный кандидат в президенты Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok