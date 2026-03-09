На гербе швейцарского Берна решили оставить медведя с пенисом

Власти швейцарского города Берн отказались менять герб с медведем. Об этом сообщает издание Swissinfo.

Ранее партия «Зеленые либералы» предложила изменить герб Берна. Правительству предложили направить медведя, идущего справа налево, в другую сторону. Также они посоветовали убрать пенис медведя, потому что «такой символ лучше представлял бы все население кантона». Однако власти Берна отказали инициативе.

Оба депутатских предложения были отвергнуты. По словам представителей властей, медведь с красным половым органом изображается таким образом как минимум 600 лет. В геральдике называют традицию изображать половой орган животного на гербе другим цветом термином gezotet.

Кроме того, в сообщении говорится, что медведь всегда был расположен справа налево — причем не только на гербе, но и на древних печатях. Проводить интернет-опрос относительно будущего герба кантональное правительство тоже не захотело.

В декабре президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий наличие крестов на гербе РФ. «Малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами», — говорится в документе.