13:00, 9 марта 2026

Британский авианосец привели в состояние повышенной боеготовности

Telegraph: Авианосец Prince of Wales привели в состояние повышенной готовности
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ministry of Defence / Wikimedia

Британский авианосец HMS Prince of Wales приведен в состояние повышенной боеготовности. Об этом сообщает газета The Telegraph.

«Prince of Wales был приведен в состояние повышенной боевой готовности, а экипажу было сказано, что судно должно быть готово к выходу в море в течение пяти дней»

7 марта стало известно, что Великобритания собирается отправить авианосец HMS Prince of Wales на Ближний Восток. Экипаж авианосца предупредили о возможном развертывании на фоне конфликта США и Израиля с Ираном.

Кроме того, США готовят к отправке на Ближний Восток для участия в боевых действиях против Ирана третий по счету авианосец USS George H.W. Bush.

