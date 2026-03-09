Реклама

На Украине захотели сократить декретный отпуск в девять раз

Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Украинские депутаты предложили поправки в трудовой кодекс страны, согласно которому декретный отпуск будет значительно сокращен. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рассмотрел новый вариант трудового кодекса и предложил принять его за основу. Отдельно на комитете обсуждали нормы статьи 150 проекта Трудового кодекса, которая касается ухода за ребенком. В проекте предусмотрели значительно сокращение отпуска.

Так, проект предусматривает сокращение сроков декретного отпуска в девять раз — с трех лет до четырех месяцев. Под проектом подписалась глава комитета Галина Третьякова.

Журналисты «Политики страны» заметили, что против поправок выступили представители профсоюзных организаций. Они считают, что новые меры — существенное ухудшение положения работников по сравнению с действующим законодательством, что напрямую запрещает Конституция Украины. Кроме того, в стране недостаточно развита дошкольная инфраструктура, не хватает яслей и детских садов.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила организатора схемы по подделке удостоверений силовиков. Организатор привлек к схеме 10 человек, которые наладили серийное изготовление поддельных документов.

