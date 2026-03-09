Реклама

На Украине разоблачили создателей поддельных корочек силовиков

СБУ разоблачила организатора схемы по подделке удостоверений силовиков
Вячеслав Агапов

Фото: Михаил Палинчак / пресс-служба президента Украины / ТАСС

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила организатора схемы по подделке удостоверений силовиков. Об этом сообщает РИА Новости.

Корочки силовиков, в том числе самой СБУ использовались для уклонения от мобилизации. Организатор привлек к схеме 10 человек, которые сняли офисы в регионах страны и наладили серийное изготовление поддельных документов. Их рассылали военнообязанным почтой под видом полиграфической продукции или передавали во время личных встреч.

Организатору схемы суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Депутат Верховной Рады Руслан Горбенко ранее заявил, что на Украине для поимки двух миллионов уклонистов прорабатывают «крайние меры».

«Есть предложения очень крайние, чтобы и какое-то имущество этих ребят арестовывалось», — уточнил парламентарий.

Однако, по словам нардепа, украинцев такие меры «не особо пугают». Особенно, если речь идет о гражданах, покинувших страну, отметил Горбенко.

