На Украине разоблачили создателей поддельных корочек силовиков

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила организатора схемы по подделке удостоверений силовиков. Об этом сообщает РИА Новости.
Корочки силовиков, в том числе самой СБУ использовались для уклонения от мобилизации. Организатор привлек к схеме 10 человек, которые сняли офисы в регионах страны и наладили серийное изготовление поддельных документов. Их рассылали военнообязанным почтой под видом полиграфической продукции или передавали во время личных встреч.
Организатору схемы суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Депутат Верховной Рады Руслан Горбенко ранее заявил, что на Украине для поимки двух миллионов уклонистов прорабатывают «крайние меры».
«Есть предложения очень крайние, чтобы и какое-то имущество этих ребят арестовывалось», — уточнил парламентарий.
Однако, по словам нардепа, украинцев такие меры «не особо пугают». Особенно, если речь идет о гражданах, покинувших страну, отметил Горбенко.