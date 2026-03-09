Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:50, 9 марта 2026Экономика

Дмитриев иронично прокомментировал подорожание нефти

Дмитриев прокомментировал подорожание нефти фотографией Каллас и фон дер Ляйен
Вячеслав Агапов
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал подорожание нефти. Новости о пробивших уровень в 110 долларов за баррель ценах он проиллюстрировал совместной фотографией главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатической службы Евросоюза (ЕС) Каи Каллас.

В связи с сокращением добычи ресурса странами Ближнего Востока — крупнейшими производителями на рынке, а также блокировки нефти в Персидском заливе 9 марта стоимость барреля «черного золота» пробила отметку в 100 долларов впервые за четыре года. Позднее фьючерсные контракты с поставкой в мае 2026-го преодолели планку в 115 долларов.

«Нефть уже дороже 110 долларов, куда же направляются улыбающиеся стратеги Урсула и Кая?» — задался вопросом Дмитриев.

Он констатировал, что цены на сырье закрепились на уровне более 100 долларов за баррель, тогда как большинство считало это невозможным. Несмотря на то что «бюрократы ЕС все еще не осознают последствий», предсказывается, что российская энергия будет жизненно необходима, а стратегические просчеты, связанные с ее ограничением, будут полностью раскрыты, констатировал глава РФПИ.

«Новая цель для нефти — 150 долларов за баррель, а при затяжном конфликте цена может подняться и до 200 долларов. Проблема с нефтью касается не только Ормузского пролива. Поскольку на Ближнем Востоке подвергаются атакам нефтегазовая инфраструктура и добыча сырья ограничена, энергетический кризис, к сожалению, будет гораздо глубже и продолжительнее, чем многие ожидают», — написал Дмитриев в соцсетях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дмитриев иронично прокомментировал подорожание нефти

    Солиста популярной российской группы отправили в рехаб

    Индекс рынка недвижимости Дубая обрушился

    Главу Еврокомиссии обвинили в превышении полномочий

    В России заявили о влиянии войны Ирана и Израиля на украинский конфликт

    Россия заняла еще один населенный пункт в ДНР

    Посланники Трампа неожиданно отменили визит в Израиль

    Капитана перехваченного сухогруза теневого флота России арестовали в Швеции

    «Дональда Трампа» оштрафовали за оскорбление армян

    Отказу Аврил Лавин от выступлений в России нашли неожиданное объяснение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok