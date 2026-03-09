Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:51, 9 марта 2026Бывший СССР

Лукашенко назвал доллар ненужным

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что доллар уже никому не нужен
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что доллар никому не нужен. Его цитирует БелТА.

Принимая министра иностранных дел республики Максима Рыженкова, белорусский лидер заявил о необходимости сотрудничать со странами Африки, приведя в пример Оман. «Тем более, при нынешней ситуации, когда этот доллар уже никому не нужен. Они же понимают, к чему это ведет. Вкладываются прилично, тратят деньги», — заметил Лукашенко.

Также президент Белоруссии заявил, что с Африкой связано будущее. «Но, самое главное, надо помнить, что мы же не империя, мы же не американцы, что мы охватим весь континент. Надо иметь опорные точки, с которых мы будем работать в интересующих нас странах. Это главное», — отметил Лукашенко.

8 марта Александр Лукашенко предложил переименовать кофе американо в белорусский. Посещая кафе, президент Белоруссии предложили его владельцам начать писать новое название, но оставить в скобках рядом старое, пока посетители окончательно не привыкнут.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия выиграла первое золото Паралимпиады

    Путин поздравил нового верховного лидера Ирана с избранием

    Лукашенко заявил о долге белорусов перед Узбекистаном

    Британский авианосец привели в состояние повышенной боеготовности

    На Украине разоблачили создателей поддельных корочек силовиков

    Полицейский устроил игры в VR-очках в ходе задержания и попал на видео

    Лукашенко назвал доллар ненужным

    Пенсионер построил ферму для выживания на случай третьей мировой войны

    В России объявлены цены на новый стильный кроссовер Omoda

    Леопард забрался на чердак в российском регионе и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok