Лукашенко назвал доллар ненужным

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что доллар уже никому не нужен

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что доллар никому не нужен. Его цитирует БелТА.

Принимая министра иностранных дел республики Максима Рыженкова, белорусский лидер заявил о необходимости сотрудничать со странами Африки, приведя в пример Оман. «Тем более, при нынешней ситуации, когда этот доллар уже никому не нужен. Они же понимают, к чему это ведет. Вкладываются прилично, тратят деньги», — заметил Лукашенко.

Также президент Белоруссии заявил, что с Африкой связано будущее. «Но, самое главное, надо помнить, что мы же не империя, мы же не американцы, что мы охватим весь континент. Надо иметь опорные точки, с которых мы будем работать в интересующих нас странах. Это главное», — отметил Лукашенко.

8 марта Александр Лукашенко предложил переименовать кофе американо в белорусский. Посещая кафе, президент Белоруссии предложили его владельцам начать писать новое название, но оставить в скобках рядом старое, пока посетители окончательно не привыкнут.