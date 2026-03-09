Реклама

«Дональда Трампа» оштрафовали за оскорбление армян

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

33-летнего мужчину под ником Donald Trump оштрафовали за оскорбление армян в мессенджере Telegram. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

«В начале марта Ленинский районный суд Махачкалы рассмотрел дело в отношении 33-летнего Тофика, которого обвинили в разжигании ненависти», — сказано в сообщении.

Уточняется, что речь идет о статье, касающейся возбуждения ненависти либо вражды, равно унижения человеческого достоинства Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Правонарушитель признал свою вину, суд принял решение оштрафовать его на 10 тысяч рублей.

В прошлом году Федеральный апелляционный суд в США оставил в силе решение о штрафе в размере почти одного миллиона долларов, наложенном на президента страны Дональда Трампа и его бывшего адвоката Алину Хаббу за подачу «легкомысленных» исков против Хиллари Клинтон. Поводом стали обвинения в адрес бывшего конкурента на выборах 2016 года в фальсификации выборов.

