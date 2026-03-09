Эрдоган предупредил о последствиях конфликта на Ближнем Востоке

Эрдоган: Европе и Азии придется расплачиваться за конфликт на Ближнем Востоке

Европейские и азиатские страны могут столкнуться с серьезными последствиями в случае продолжения конфликта на Ближнем Востоке, предупредил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению политика, по мере затягивания войны ситуация будет только ухудшаться.

«За это придется расплачиваться не только конфликтующим сторонам, но и всему региону, включая Европу и Азию», — предрек он.

Эрдоган уточнил, что ракетные и беспилотные удары привели к росту числа жертв, разрушений и экономических издержек кризиса на Ближнем Востоке.

Ранее Эрдоган заявил, что затягивание конфликта с Ираном осложнит ситуацию на всем Ближнем Востоке.

