Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:14, 9 марта 2026Мир

Эрдоган предупредил о последствиях конфликта на Ближнем Востоке

Эрдоган: Европе и Азии придется расплачиваться за конфликт на Ближнем Востоке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган . Фото: Umit Bektas / Reuters

Европейские и азиатские страны могут столкнуться с серьезными последствиями в случае продолжения конфликта на Ближнем Востоке, предупредил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению политика, по мере затягивания войны ситуация будет только ухудшаться.

«За это придется расплачиваться не только конфликтующим сторонам, но и всему региону, включая Европу и Азию», — предрек он.

Эрдоган уточнил, что ракетные и беспилотные удары привели к росту числа жертв, разрушений и экономических издержек кризиса на Ближнем Востоке.

Ранее Эрдоган заявил, что затягивание конфликта с Ираном осложнит ситуацию на всем Ближнем Востоке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о готовности поставлять Европе нефть и газ

    Трамп пообещал провести пресс-конференцию на фоне операции в Иране

    Раскрыт размер задолженности Украины перед Киевом

    Эрдоган предупредил о последствиях конфликта на Ближнем Востоке

    Считающая Трампа своим отцом турчанка назвала себя причиной войны в Иране

    Пять футболисток сборной Ирана пожелали остаться в Австралии

    Европейская страна заявила о готовности на крайние меры в борьбе с Зеленским

    Стало известно о переброске американских Patriot из Южной Кореи на Ближний Восток

    Трамп допустил поддержку убийства Моджтабы Хаменеи

    В Финляндии высказались об оружии для Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok