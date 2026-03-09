Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:03, 9 марта 2026Мир

Европейская страна заявила о готовности на крайние меры в борьбе с Зеленским

Фицо: Словакия готова на крайние меры в борьбе с Зеленским за поставки топлива
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Словакия готова на крайние меры в борьбе с президентом Украины Владимиром Зеленским за поставки топлива, об этом заявил премьер-министр европейской страны Роберт Фицо в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он отметил, что Братислава подает иск против Еврокомиссии, чтобы добиться права получать нефть и газ до конца 2027 года, как это решил Европейский союз (ЕС).

«В поединке с растерянным украинским президентом, который не гнушается использовать против Словакии и Венгрии шантаж, идем до легитимных крайностей», — подчеркнул Фицо.

Ранее политик заявил, что для Словакии крайне необходимы поставки нефти, проходящие через территорию Украины по нефтепроводу «Дружба», но Зеленский не собирается их продолжать.

Он отметил, что украинский лидер только делает вид, что нефтепровод поврежден, хотя спутниковые снимки четко подтверждают, что это не так.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о готовности поставлять Европе нефть и газ

    Трамп пообещал провести пресс-конференцию на фоне операции в Иране

    Раскрыт размер задолженности Украины перед Киевом

    Эрдоган предупредил о последствиях конфликта на Ближнем Востоке

    Считающая Трампа своим отцом турчанка назвала себя причиной войны в Иране

    Пять футболисток сборной Ирана пожелали остаться в Австралии

    Европейская страна заявила о готовности на крайние меры в борьбе с Зеленским

    Стало известно о переброске американских Patriot из Южной Кореи на Ближний Восток

    Трамп допустил поддержку убийства Моджтабы Хаменеи

    В Финляндии высказались об оружии для Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok