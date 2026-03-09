Европейская страна заявила о готовности на крайние меры в борьбе с Зеленским

Словакия готова на крайние меры в борьбе с президентом Украины Владимиром Зеленским за поставки топлива, об этом заявил премьер-министр европейской страны Роберт Фицо в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он отметил, что Братислава подает иск против Еврокомиссии, чтобы добиться права получать нефть и газ до конца 2027 года, как это решил Европейский союз (ЕС).

«В поединке с растерянным украинским президентом, который не гнушается использовать против Словакии и Венгрии шантаж, идем до легитимных крайностей», — подчеркнул Фицо.

Ранее политик заявил, что для Словакии крайне необходимы поставки нефти, проходящие через территорию Украины по нефтепроводу «Дружба», но Зеленский не собирается их продолжать.

Он отметил, что украинский лидер только делает вид, что нефтепровод поврежден, хотя спутниковые снимки четко подтверждают, что это не так.

