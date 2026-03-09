Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:46, 9 марта 2026Мир

Одна ситуация вынудит ЕС изменить свое отношение к России

WSJ: Конфликт на Ближнем Востоке вынудит ЕС изменить позицию по энергетике из РФ
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Боевые действия на Ближнем Востоке и закрытие Персидского залива может вынудить Евросоюз изменить свое отношение к России, а также к возобновлению с ней энергетических связей. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

«Европейцы опасаются, что если Персидский залив останется закрытым на продолжительное время, это заставит регион пересмотреть свою жесткую позицию в отношении восстановления энергетических отношений с Москвой», — отмечается в материале.

Кроме того, по данным аналитиков и компаний, за последние несколько дней уже часть танкеров с энергоносителями решили отказаться от европейских направлений и отправились в Азиатские страны.

А старший аналитик по нефти в компании Kpler Навис Дас и вовсе заявил о том, что чем дольше будет продолжаться конфликт на Ближнем Востоке, тем больше мир будет зависеть от российской нефти.

Ранее Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ, назвал самую большую стратегическую ошибку Европы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Запасов газа осталось на два дня». Европа становится уязвимой из-за конфликта на Ближнем Востоке. Почему?

    Названо число освобожденных за неделю армией России населенных пунктов в зоне СВО

    В Иране назвали имя нового верховного лидера

    Мировую ситуацию с нефтью назвали «очень плохой новостью» для Украины

    На Западе назвали главный страх союзников США

    Мощные взрывы на базе пятого флота ВМС США попали на видео

    Одна ситуация вынудит ЕС изменить свое отношение к России

    Зеленский нашел способ унизить Залужного

    Яркие вспышки в небе над Одессой попали на видео

    Цена на нефть почти превысила 100 долларов за баррель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok