Одна ситуация вынудит ЕС изменить свое отношение к России

WSJ: Конфликт на Ближнем Востоке вынудит ЕС изменить позицию по энергетике из РФ

Боевые действия на Ближнем Востоке и закрытие Персидского залива может вынудить Евросоюз изменить свое отношение к России, а также к возобновлению с ней энергетических связей. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

«Европейцы опасаются, что если Персидский залив останется закрытым на продолжительное время, это заставит регион пересмотреть свою жесткую позицию в отношении восстановления энергетических отношений с Москвой», — отмечается в материале.

Кроме того, по данным аналитиков и компаний, за последние несколько дней уже часть танкеров с энергоносителями решили отказаться от европейских направлений и отправились в Азиатские страны.

А старший аналитик по нефти в компании Kpler Навис Дас и вовсе заявил о том, что чем дольше будет продолжаться конфликт на Ближнем Востоке, тем больше мир будет зависеть от российской нефти.

Ранее Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ, назвал самую большую стратегическую ошибку Европы.