20:44, 9 марта 2026Спорт

«Локомотив» одержал победу в Западной конференции КХЛ

Владислав Уткин

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Ярославский «Локомотив» одержал победу в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Железнодорожники» 9 марта выиграли в домашнем матче с «Северсталью» в овертайме со счетом 4:3. Благодаря этому, они набрали 93 очка в 64 матчах.

Таким образом, подопечные Боба Хартли гарантировали себе победу в Западной конференции КХЛ. Они опережают идущее вторым в турнирной таблице минское «Динамо» на 11 баллов.

«Локомотив» является действующим обладателем Кубка Гагарина. Плей-офф текущего сезона, который стартует 23 марта, ярославцы начнут с домашних матчей.

