23:40, 9 марта 2026Мир

На Украине началась паника из-за конфискации в Венгрии миллионов долларов

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

На Украине началась паника из-за того, что Венгрия конфисковала десятки миллионов долларов и евро наличными, а также золото, которые перевозили сотрудники украинского «Ощадбанка». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает агентство MTI.

«Среди украинцев разразилась заметная паника после того, как они серьезно попались на перемещении сотен миллионов евро и долларов через Венгрию», — заявил Сийярто.

Он отметил, что ввоз в Венгрию крупной суммы наличных при подозрительных обстоятельствах рассматривается как угроза национальной безопасности.

По его словам, возникает ряд закономерных вопросов: с какой целью эти деньги были доставлены в страну, кому они предназначались и почему их перевозку сопровождали военные и сотрудники спецслужб.

Ранее в Венгрии по подозрению в отмывании денег задержали семерых украинцев, перевозивших валюту и золото. В их числе — бывший генерал разведки. Киев назвал случившееся фактически захватом заложников. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига уточнил, что все семеро граждан — работники Ощадбанка. Они ехали на двух автомобилях, принадлежащих организации, следовали на Украину транзитом через Австрию и перевозили наличные, осуществляя регулярное обслуживание банков.

