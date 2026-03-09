Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:03, 9 марта 2026Бывший СССР

На Украине указали на нежелание Ближнего Востока иметь дело с Зеленским

Соскин: На Ближнем Востоке не хотят иметь дело с Зеленским
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Страны Ближнего Востока никаким образом не хотят сотрудничать с президентом Украины Владимиром Зеленским и его приближенными. На это указал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин, его слова приводит РИА Новости.

«Страны Персидского залива не хотят видеть ни Зеленского, ни его людей. Подальше от них хотят быть», — прокомментировал эксперт слова Зеленского об отправке в регион специалистов по борьбе с беспилотниками.

Соскин также отметил, что вопрос Украины для США отойдет на второй план, и жителям республики следует к этому подготовиться, так как, вероятно, Запад перестанет оказывать Киеву и финансовую, и военную помощь. «Им [Западу] вообще уже неинтересна Украина», — заключил эксперт.

Ранее Зеленский сообщил, что первая группа специалистов в понедельник, 9 марта, отправится на Ближний Восток.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Запасов газа осталось на два дня». Европа становится уязвимой из-за конфликта на Ближнем Востоке. Почему?

    Военкор предрек США огромные потери при проведении наземной операции в Иране

    На Украине указали на нежелание Ближнего Востока иметь дело с Зеленским

    Дмитриев высказался о преимуществе России на фоне сильного подорожания нефти

    Трамп призвал не бояться роста цен на нефть

    В США создали петицию для отправки младшего сына Трампа в Иран

    НАТО проведут учения рядом с российской границей

    В Швейцарии ответили на вопрос о вступлении в Евросоюз

    Американская ракета дала сбой и рухнула в жилом районе

    В Иране пообещали заставить США пожалеть о своей агрессии против республики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok