На Украине указали на нежелание Ближнего Востока иметь дело с Зеленским

Страны Ближнего Востока никаким образом не хотят сотрудничать с президентом Украины Владимиром Зеленским и его приближенными. На это указал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин, его слова приводит РИА Новости.

«Страны Персидского залива не хотят видеть ни Зеленского, ни его людей. Подальше от них хотят быть», — прокомментировал эксперт слова Зеленского об отправке в регион специалистов по борьбе с беспилотниками.

Соскин также отметил, что вопрос Украины для США отойдет на второй план, и жителям республики следует к этому подготовиться, так как, вероятно, Запад перестанет оказывать Киеву и финансовую, и военную помощь. «Им [Западу] вообще уже неинтересна Украина», — заключил эксперт.

Ранее Зеленский сообщил, что первая группа специалистов в понедельник, 9 марта, отправится на Ближний Восток.