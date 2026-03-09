На Западе забили тревогу из-за планов Трампа в Иране

Профессор Йегер: У Трампа нет плана по завершению операции в Иране

У президента США Дональда Трампа нет четкого плана по завершению операции в Иране. Об этом заявил в эфире телеканала ntv Nachrichten профессор Кельнского университета Томас Йегер.

«В конечном счете, нет определенного понимания, когда эта война достигнет своих целей», — подчеркнул он.

Йегер подчеркнул, что это ставит в сложное положение не только американские вооруженные силы, но и тех, кто связан с войной косвенно.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Соединенные Штаты после провальных попыток сменить режим в Иране должны принять важное решение о продолжении боевых действий. До этого сообщалось, что Израиль и США поступили аморально в отношении Ирана. Страны осудил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди.