07:24, 9 марта 2026Мир

На Западе забили тревогу из-за планов Трампа в Иране

Профессор Йегер: У Трампа нет плана по завершению операции в Иране
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

У президента США Дональда Трампа нет четкого плана по завершению операции в Иране. Об этом заявил в эфире телеканала ntv Nachrichten профессор Кельнского университета Томас Йегер.

«В конечном счете, нет определенного понимания, когда эта война достигнет своих целей», — подчеркнул он.

Йегер подчеркнул, что это ставит в сложное положение не только американские вооруженные силы, но и тех, кто связан с войной косвенно.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Соединенные Штаты после провальных попыток сменить режим в Иране должны принять важное решение о продолжении боевых действий. До этого сообщалось, что Израиль и США поступили аморально в отношении Ирана. Страны осудил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди.

