Нефтяная компания объявила форс-мажор после взрывов на НПЗ

BNA: Нефтяная компания Bapco объявила форс-мажор после взрывов на НПЗ

Бахрейнская нефтяная компания Bapco Energies BSC объявила форс-мажор после взрывов на ее нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Об этом сообщает агентство BNA.

На работу закрытой компании повлиял продолжающийся региональный конфликт на Ближнем Востоке и недавнее нападение на ее нефтеперерабатывающий комплекс. В Bapco заверили, что потребности местного рынка полностью удовлетворены в соответствии с принятыми упреждающими мерами. Они должны обеспечить непрерывность поставок и удовлетворение местного спроса без ущерба для производства.

9 марта в нефтедобывающем эмирате Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) начался пожар. Огонь охватил нефтеперерабатывающий завод, но в результате инцидента никто не пострадал.

Порт Фуджейра — один из крупнейших мировых хабов по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, — уже был поражен иранской ракетой несколько дней назад. Также вечером 7 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаке нескольких нефтехранилищ в Тегеране.