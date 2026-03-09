Невеста пожаловалась на свадебный макияж и вызвала споры в сети

Невеста Анастасия (фамилия неизвестна) пожаловалась на макияж и вызвала споры пользователей сети. Видео и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом varnaast продемонстрировала референсы мейкапа, который она хотела получить в результате. Так, россиянка запрашивала графические стрелки, пышные ресницы, а также помаду и тени в нюдовых тонах.

Затем Анастасия продемонстрировала работу визажиста. На снимке невеста была запечатлена с небольшими заломами и тенями на лице. «Какой свадебный макияж хотела и что я получила...», — подписала разочарованная блогерша.

Публикация стала вирусной и набрала сотни тысяч просмотров. Зрители ролика стали активно обсуждать внешний вид невесты в комментариях под постом. «А вы думали ретушь тоже идет с макияжем?», «Нормально вас накрасили, встаньте лицом к свету, а не в тень», «Не забываем, что вы не модель на фото», — заявили одни.

«Читаю комментарии и удивляюсь. Конечно, обработку и ретушь никто не отменял, но макияж, который сделали девушке, правда выполнен плохо! И дело здесь не в свете и обработке», «Простите, но это очень смешно! И кто пишет, что проблема не в макияже, тот не профи»,«Если хотите макияж как на фото, нужно идти к опытному мастеру», — возразили другие.

