Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:34, 9 марта 2026Ценности

Невеста пожаловалась на свадебный макияж и вызвала споры в сети

Екатерина Ештокина

Кадр: @varnaast

Невеста Анастасия (фамилия неизвестна) пожаловалась на макияж и вызвала споры пользователей сети. Видео и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом varnaast продемонстрировала референсы мейкапа, который она хотела получить в результате. Так, россиянка запрашивала графические стрелки, пышные ресницы, а также помаду и тени в нюдовых тонах.

Затем Анастасия продемонстрировала работу визажиста. На снимке невеста была запечатлена с небольшими заломами и тенями на лице. «Какой свадебный макияж хотела и что я получила...», — подписала разочарованная блогерша.

Материалы по теме:
Из мира Барби Некоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
Из мира БарбиНекоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
19 января 2018
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022

Публикация стала вирусной и набрала сотни тысяч просмотров. Зрители ролика стали активно обсуждать внешний вид невесты в комментариях под постом. «А вы думали ретушь тоже идет с макияжем?», «Нормально вас накрасили, встаньте лицом к свету, а не в тень», «Не забываем, что вы не модель на фото», — заявили одни.

«Читаю комментарии и удивляюсь. Конечно, обработку и ретушь никто не отменял, но макияж, который сделали девушке, правда выполнен плохо! И дело здесь не в свете и обработке», «Простите, но это очень смешно! И кто пишет, что проблема не в макияже, тот не профи»,«Если хотите макияж как на фото, нужно идти к опытному мастеру», — возразили другие.

В феврале Екатерина Варнава показала лицо без макияжа после сна. Бывшая звезда шоу Comedy Woman продемонстрировала естественный внешний вид на фото в кровати.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Русский дом в Ливане оказался полностью уничтожен после атаки Израиля

    Россотрудничество ответило на уничтожение Русского дома в Ливане

    Невеста пожаловалась на свадебный макияж и вызвала споры в сети

    Трамп прокомментировал данные о наземной операции США в Иране

    В России высказались о партнерстве с Ираном после избрания нового верховного лидера

    Трамп призвал Австралию спасти женскую сборную Ирана по футболу

    Раскрыты подробности о визите Трампа в Китай

    Посольство сообщило о резервном рейсе для застрявших в Мьянме российских туристов

    В российский регион в марте придет 30-градусный мороз

    Беседовавший с Путиным и Дуровым журналист призвал молиться

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok