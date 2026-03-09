Огненный шар заметили в небе над европейской страной

NOS: В небе над Нидерландами заметили огненный шар, это может быть метеорит

В небе над Нидерландами заметили летящий огненный шар. Об этом сообщает телерадиокомпания NOS.

Сообщения о приближающемся к земле горящем объекте поступили во все полицейские участки европейской страны. По словам полицейских, наблюдения людей различались в зависимости от места. Представитель Нидерландской рабочей группы по метеорам Йост Хартман и эксперт по космосу Роб ван ден Берг предположили, что речь идет о метеорите.

На радарах службы управления воздушным движением Нидерландов огненный шар разглядеть не удалось, так как он находился слишком высоко. Жители Германии и Бельгии тоже сообщили о метеорите. По данным издания Bild, фрагменты метеорита повредили дома в немецких Хунсрюке, Айфеле и Кобленце. При этом в Нидерландах и Бельгии о разрушениях не сообщали.

Ранее загадочные огни в небе напугали жителей Австралии. Высоко в небе появились яркие лучи света, которые закручивались вокруг единого центра. В социальных сетях сразу же начали распространяться слухи, что это инопланетный корабль или самолет-шпион.