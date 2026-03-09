Реклама

Мир
01:42, 9 марта 2026Мир

Опубликовано видео ракетных залпов по израильским городам

«Хезболлах» опубликовало видео ракетных залпов по Нагарии и Кирьят-Шмоне
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Ливанское движение «Хезболлах» опубликовало видео ракетных залпов по Нагарии и Кирьят-Шмоне. Кадры разместил Telegram-канал Aladinhabar |Z|.

Нагария — прибрежный курорт в Западной Галилее, расположенный в 30 километрах к северу от Хайфы. Кирьят-Шмона находится в Верхней Галилее, в долине Хула, почти на границе с Ливаном (пятью километрами южнее).

Ранее появилось видео пожара на ядерном объекте в Иране. Он подвергся ракетному обстрелу в субботу, 7 марта. По данным СМИ, центр получил серьезные повреждения. Информации о радиационном загрязнении не поступало.

