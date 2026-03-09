Реклама

21:53, 9 марта 2026Мир

Стало известно о переброске американских Patriot из Южной Кореи на Ближний Восток

TV Chosun: США перебрасывают батареи Patriot из Южной Кореи на Ближний Восток
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США перебросили батареи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot американского производства из Южной Кореи на Ближний Восток. Об этом сообщил южнокорейский телеканал TV Chosun.

Как отметили журналисты, на американской базе в Осане заметили сверхтяжелый стратегический транспортный самолет C-5 Super Galaxy, который способен перевозить до 127 тонн груза.

Издание уточнило, что на таких судах обычно перевозят средства противовоздушной обороны (ПВО), такие как пусковые установки Patriot или элементы системы THAAD.

«Часть батарей Patriot уже переброшена на Ближний Восток. Насколько нам известно, в переброску вошла также часть сил THAAD с базы в Сончжу», — отметил источник телеканала.

Ранее стало известно, что США и Украина обсуждают создание «небесной крепости» на Ближнем Востоке.

